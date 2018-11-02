بالصور.. نيسان تنافس لامبورجيني أوروس بإطلاق GT-R كروس أوفر

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

بعد النجاح المبهر الذي حققته نيسان GT-R50 إيتالديزاين محدودة الإصدار التي بيعت مقابل مليون دولار (3.75 مليون ريال)، تدرس حالياً الشركتين اليابانية والإيطالية إطلاق كروس أوفر فاخرة تستند على السيارة الرياضية الأيقونية.

يأتي هذا حسب لقاء مسؤول في نيسان مع مجلة فوربس، حيث كشف بأن الموديل سيتبنى محرك تيربو مزدوج 3.8 لتر قوة 710 حصان وعزم دوران 780 نيوتن.متر، على أن ترسل الطاقة إلى نظام دفع رباعي عبر ناقل حركة GT-R الثنائي ذو 6 سرعات.

تماماً مثل GT-R50، الكروس أوفر الفاخرة ستصمم وتطور وتبنى بالتعاون مع إيتالديزاين المعروفة بأنها أفضل شركة تصميم سيارات في العالم.

ذلك يعني بأن الموديل الذي سيستند على منصة GT-R50 سيأتي بطلاء ثنائي “رمادي وذهبي” مع إطار ذهبي للشبك، غطاء محرك منتفخ ذو فتحات تهوية، مصابيح أمامية LED طويلة.

تقول فوربس أن نيسان تريد صنع السيارة بسبب النجاح الذي حققته أمثال الفا روميو ستيلفيو كوادريفوجليو، بورش كايين، لامبورجيني اروس، مازيراتي ليفانتي، بنتلي بنتايجا، رولزرويس كولينان والقادمتين استون مارتن فاريكاي وفيراري بوروسانجوي.

نيسان iMx

هذا ومتوقع أن تكون نيسان كروس أوفر الفاخرة محدودة الإصدار أيضاً، تكلف بحدود 200,000$ (750,000 ريال)، على أن تمتلك واجهة GT-R50 وخلفية iMx الاختبارية، وبالنسبة لإطلاقها فمن المتوقع ظهور نسخة تجريبية منها في خريف 2020 لدراسة ردود الفعل قبل طرحها في الأسواق.