إنشاء شركة وطنية للتسجيل العيني للعقاري

عادل الحربي(صدى):

كشف المهندس فوزي العيوني، المدير التنفيذي للمعهد العقاري السعودي، أن هنالك توجهًا لإنشاء شركة وطنية للتسجيل العيني للعقار.

حيث أبدى ” العيوني ” توقعاته بصدور قرار بهذا الخصوص خلال الفترة المقبلة، مبينًا أن الهيئة العامة للعقار تعمل على وضع إطار للتسجيل العيني للعقار، بحيث يصبح أكثر قوة وصلابة.

وفيما يتعلق برسوم الأراضي البيضاء، ذكر أن صرامة تطبيق نظام رسوم الأراضي؛ شجع على طلب وزارة الإسكان إقامة دورة في المزادات العقارية؛ وذلك بغرض تأهيل فريق لتصريف الأراضي والحصول على الأموال بعد البيع.