تراجع أسعار النفط قبل دخول العقوبات الأمريكية ضد إيران

وكالات(صدى):

تميل أسعار النفط إلى الإنخفاض الجمعة، في آسيا بسبب مخاوف من فائض في العرض قبل دخول العقوبات الأمريكية ضد إيران حيز التنفيذ.

وخسر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام، تسليم ديسمبر 31 سنتا ليبلغ سعره 63,38 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا. وتراجع برميل نفط برنت المرجع الأوروبي تسليم يناير، 29 سنتا إلى 72,60 دولارًا.

وكانت أسعار النفط تراجعت مجددًا أمس، إلى أدنى مستوى لها منذ أشهر. وخسر سعر برميل برنت 2,15 دولار في سوق المبادلات في لندن، بينما خسر برميل النفط الخفيف 1,62 دولار في سوق مبادلات الخام الأميركي (نايمكس) في نيويورك.