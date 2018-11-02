بالفيديو.. ” الشثري ” ينفي وجود علاقة بين صعوبة حفر القبور وحال الموتى
كشف الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، حقيقة وجود علاقة بين صعوبة حفر القبور أو سهولتها، وبين حال الموتى الذين سيدفنون بها.
حيث نفى ” الشثري ” ببرنامج ” يستفتونك ” ، وجود أي علاقة بين الأمرين، مشيرًا إلى أن نعمة تيسير الأمور منحة ربانية يعطيها الله لبعض عباده.
واستشهد في هذا الصدد بقول الله تعالى: ” ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ) ، وبناءً على ذلك فإن صعوبة أو سهولة حفر القبور متعلق بالحافر لا بالميت المحفور له ” .
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