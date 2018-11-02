بالفيديو.. ” الشثري ” ينفي وجود علاقة بين صعوبة حفر القبور وحال الموتى

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، حقيقة وجود علاقة بين صعوبة حفر القبور أو سهولتها، وبين حال الموتى الذين سيدفنون بها.

حيث نفى ” الشثري ” ببرنامج ” يستفتونك ” ، وجود أي علاقة بين الأمرين، مشيرًا إلى أن نعمة تيسير الأمور منحة ربانية يعطيها الله لبعض عباده.

واستشهد في هذا الصدد بقول الله تعالى: ” ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ) ، وبناءً على ذلك فإن صعوبة أو سهولة حفر القبور متعلق بالحافر لا بالميت المحفور له ” .