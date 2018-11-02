الجيش اليمني: زعيم الحوثيين محاصر في مران ولم يغادرها

عدن(صدى):

أعلن الجيش اليمني، أن منطقة مران معقل زعيم المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران غرب صعدة، باتت محاصرة.

وقال قائد اللواء الثالث عروبة العميد عبدالكريم السدعي، إن الجيش فرض سيطرته على سته خطوط استراتيجية كانت يتخذها الحوثيون طُرقًا رئيسية مهمة لتعزيز عناصرها في الجبهة.

وأوضح العميد السدعي أنه لم يتبقى للمليشيا سوى خط إمداد واحد وأصبح معه الانقلابيون الحوثيون محاصرون بعد توغل قوات الوطني الجيش في جميع المناطق والوديان من عدة اتجاهات.

وأكد في تصريح نقله موقع /سبتمبر نت/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن زعيم الحوثيين ما زال محاصر في منطقته بمران ولم يغادرها، نافيًا بهذا الشأن ما تردد من أخبار تفيد بأن يكون زعيم المليشيا الحوثية تمكن من الفرار من منطقته في مران.

وذكر قائد اللواء الثالث عروبة، أن المليشيا تدفع بالمئات من عناصرها في محاولة منها لاسترجاع المواقع التي خسرتها غير أن تلك المحاولات باءت بالفشل، كان آخرها قبل يومين.