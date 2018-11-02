وصفة طبيعية تقلل الشهية وتنقص الوزن

أماني الغامدي(صدى):

السمنة شبح يطارد الفتيات خاصة مع زيادة إغراءات الأطعمة بجميع أنواعها خاصة مع وجود أكلات مبتكرة ولذيذة، ولكن تحرص بعضهن على اتباع أنظمة الريجيم المختلفة، ولكن هذا لن يتحقق بدون التحكم في الشهية.

وتقدم الدكتورة مروة إمام خبيرة التغذية، وصفة طبيعية تقلل الشهية وتساعد في إنقاص الوزن.

المكونات:-

طبق سلطة خضراء مكون من جميع الخضراوات ” طماطم وبصل وخيار وفلفل ألوان وكرنب أبيض وبنفسجى وكابوتشى وليمون وخل ” ، و 4 ملاعق شوفان .

الطريقة:-

نخلط الشوفان مع طبق السلاطة، ويتم تناول الطبق كاملا وذلك قبل الوجبات الرئيسية الثلاثة، بعشر دقائق، فهو يحد من الشهية، كما يمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة، ويساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن، وذلك يوميا حتى الحصول على أفضل النتائج فلا ضرر من هذا الطبق على الإطلاق.