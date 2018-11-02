” السياحة ” تلزم الفنادق والشقق المفروشة بإبلاغ الشرطة حال تسكين النساء

علي القحطاني(صدى):

اشترطت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على مرافق الإيواء من فنادق وشقق مفروشة بضرورة إبلاغ الجهات الأمنية في حال استقبال وإسكان الإناث ومَن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وكذلك عدم حاملي الوثائق الرسمية والإثباتات.

ومن جهته، قال رئيس المخالفات بالهيئة محمد الحميضي خلال ورشة عمل بجدة أمس (الخميس)، أن الإجراء الرسمي يستوجب إسكان الإناث بشرط إخطار الجهات الأمنية.

وشدد ” الحميضي ” على أنه يحظر على المرافق عدم الامتناع عن تقديم خدمات المبيت والخدمات الأخرى المرخص لها بدون سبب مقبول.

وأضاف أن مسألة تسكين الإناث يجرى بطريقتين سواء بحصول النزيلة على خطاب من أقرب مركز شرطة يبلغ موظف الاستقبال الشرطة ببيانات النزيلة، أو أن يتم تسكينها ومن ثم يتم إبلاغ الجهات الأمنية، لافتاً إلى أن الأمر ينطبق على من تقل أعمارهم عن 18 عاماً في الحالات الطارئة، بحسب مكة .

ولفت إلى أن امتناع الفنادق عن تسكين الأشخاص في حال وجود شواغر يعد مخالفة دون تمييز بين شكل أو لون.