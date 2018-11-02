الكويت تعلق على تطاول صحيفة لبنانية بحق المملكة: اتق شر الحليم إذا غضب

بيروت(صدى):

قال سفير الكويت في لبنان أن ” شارل أيوب رئيس تحرير صحيفة الديار اللبنانية لم يراع المصلحة الوطنية اللبنانية وأبسط أصول المصلحة الوطنية اللبنانية والشعب اللبناني، فالإعلام هو رسالة وأخلاق وبناء، وهو أيضا كل مفردات اللغة الجميلة ومهمته أن يجمع بين الشعوب وبين الدول ” .

جاء ذلك تعليقا على الأزمة المشتعلة بسبب إساءة صحيفة لبنانية محسوبة على حزب الله للمملكة وولي العهد محمد بن سلمان .

وأضاف السفير الكويتي في لبنان ” المملكة العربية السعودية هي حاضن لكل العرب وللمسلمين، وتجاوز أبسط قواعد الأخلاق في اللغة التي استخدمت إنما يدل على مستوى كاتبها وقائلها وهي لا تعيب الطرف الآخر بل الشخص نفسه، لذلك الرد من قبلكم جميعا هو مقدر ومشكور. ويجب ايضا ان ينطلق من الحفاظ على المصلحة اللبنانية العليا قبل كل شيء والمثل يقول ” اتق الحليم اذا غضب ” .

وتابع: يمكن للمرء أن يتجاوز مرة أو اثنتين ولكن إذا تجاوز الأمر حده، فسيكون هنالك موقف وإجراءات قد لا تتفق في الطبيعة مع ما نريده جميعا لذلك نأمل أن يكون هناك حكمة ورقي واخلاق في تناول العلاقات مع الدول الشقيقة، مضيفا أن هذه المحاولات لن تثمر إلا مزيدا من التقارب بين المملكة العربية السعودية ولبنان الشقيق.

وأضاف: نحن ندرك ونعي بأن لبنان بقيادته وبشعبه وبإعلامه وببرلمانه وبكل مكوناته هو أشد حرصا منا جميعا على أفضل العلاقات وأرقاها وأوثقها مع دول الخليج ومع كافة الدول العربية. وأعتقد وأجزم بأن أصوات النشاز هذه لن تؤدي إلا لمزيد من التقارب والتماسك والتعاضد في ما بيننا.

وقال نقيب الصحفيين اللبناني عوني الكعكي أن ما حدث ” يوم أسود في تاريخ الصحافة اللبنانية ” معبرا عن استياء الجسم الصحافي والإعلامي اللبناني.

وأكد أن ” لبنان هو بلد الحريات والثقافة والعلم والأخلاق، ولم أكن أتصور في يوم من الأيام أن نصل إلى هذا الدرك وهذا الإسفاف ” ، وفقا لوكالة الإعلام الوطنية اللبنانية.