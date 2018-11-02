الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن الشقيقتين ” تالا وروتانا ” عقب فحص الجثتين!

واشنطن(صدى):

يباشر المحققون بمدينة نيويورك الأميريكية تحقيقاتهم للكشف عن لغز وفاة الشقيقتين السعوديتين ” تالا وروتانا ” اللتين عُثر عليهما في نهر ” هدسون ” الأربعاء قبل الماضي.

وأوضح رئيس التحقيق ديرموت شاي ” نواصل جمع الأدلة لمعرفة حقيقة ما حدث للفتاتين داخل مياه النهر وما حصل قبل وبعد وفاتهما ” ، مضيفا أن فريقا طبيا فحص الجثتين، واكتشف أنهما كانتا على قيد الحياة قبل غرقهما، ولكن حتى الآن لم تتبين أي أسباب منطقية للوفاة، وفقا لقناة CBS الإخبارية الأميركية.

وأكدت الشرطة إن سبتمبر الماضي آخر مرة شوهدت فيها الشقيقتان ، ومعنى ذلك أنهما اختفتا قبل وفاتهما، وذلك يمثل لغزًا آخر بالنسبة لفريق التحقيق، متابعا: ” لا نستطيع في هذا الوقت أن نحكم ما إذا كانت وفاتهما جريمة جنائية ولكننا نعتبرها مثيرة للشكوك ” .

وأضاف: ” لم يظهر التحقيق وجود أي بصمات أو آثار أقدام حول الجثتين، كما أن الشقيقتين لم تسجلا دخولًا عبر هاتفيهما أو حضورًا لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” .