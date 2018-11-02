الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على معظم المناطق

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، تبوك) يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على القصيم ،حائل والأجزاء الغربية من منطقة الرياض وأجزاء من منطقتي الجوف والشرقية.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على ساحل المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي والأوسط شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج،بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.