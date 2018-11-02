نشر : منذ 4 ساعات 1٬355 1 صدى سبورت سعود الصرامي: تأجيل الدوري يخدم الهلال لأنه سيضر النصر الوسوم:السعودية
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 2 ساعتين
هم هذا ما يبحثون عنه اهم شي تضرر الانديه الأخرى في الدوري من اجل تتويج الهلال بالخير مشكله ازليه مستحيل تموت
أو تنتهي
وليت هذا الهلال فالح أمام الكبار في البطولات الاسيويه رغم انه يلاقي دعم مادي ضخم جدآ ودعم إعلامي مهول ودعم ومعنوي منقطع النظير ومعسكرات في أرقى الدول وارقي المنتجعات
ولكن النتائج في المسابقات الخارجيه صفر لأشي لسبب بسيط حيث أن خدمة الصفر الدولي مقطوع عنه 🍎🍏