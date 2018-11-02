تفاصيل إجراء الكهرباء تعديل لنظام قراءة العدادات.. وهذه عقوبات العبث بها

حمود العنزي(صدى):

اعتمد محافظ هيئة الكهرباء والانتاج المزدوج عبدالله الشهري تعديلًا يتعلق بقراءة العدادات في تواريخ محددة.

وجاء التعديل للفقرة (36 ــ 2 ــ 2) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية لتصبح بالنص التالي:

يجب على مقدم الخدمة القيام بقراءة العدادات في تواريخ محددة، وعليه أن يضمن حق المستهلك في الاستفادة من نظام الشرائح بغض النظر عن فترات قراءة العدادات، وذلك على النحو التالي:

أ. في حال كانت فترة الاستهلاك أقل من (30) يوماً لسبب يعود لمقدم الخدمة، فإن على مقدم الخدمة ضمان حق المستهلك في الاستفادة من كامل مقدار الشرائح.

ب. في حال كانت فترة الاستهلاك أكثر من (30) يوماً، فإن على مقدم الخدمة زيادة مقدار الشرائح بنفس نسبة الزيادة في عدد الأيام.

مثال:

كمية الاستهلاك في الشريحة = مقدار الشريحة المعتمد (ك. و. س) × إجمالي عدد أيام فترة الاستهلاك

30 ( يوم )

ج. في حال كانت فترة الاستهلاك أقل من (30) يوماً لسبب لا يعود لمقدم الخدمة، فإن على مقدم الخدمة حساب مقدار الشرائح بنفس نسبة عدد أيام الاستهلاك كما هو موضح في المثال أعلاه.

وأعلن محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عبدالله الشهري اعتماد وثيقة (إجراءات ضبط وإثبات مخالفات إعادة الخدمة الكهربائية بطريقة غير نظامية بعد فصلها) .

وتضمنت الاجراءات مايلي :

1- يتم فصل الخدمة وأخذ قراءة العداد عند الفصل وتصوير القاطع وقراءة العداد.

2- وضع ملصق بإشعار المخالفة على صندوق العداد من الخارج أو على مدخل المنشأة وكتابة اشعار المخالفة على الفاتورة.

3- أخذ قراءة العداد بعد إعادة الخدمة وتصوير القاطع وقراءة العداد.

4- مطالبة المخالف بالتكاليف كما يلي:

أ- تكلفة الفصل ومعالجة المخالفة 200 ريال لصالح مقدم الخدمة.

ب- غرامة مالية قدرها 300 ريال يتم تحصيلها من قبل مقدم الخدمة ويتم إحالتها للهيئة حسب البيان المرفق شهرياً.

كما اعتمد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء وثيقة (إجراءات ضبط وإثبات مخالفات العبث بعدادات قياس الاستهلاك وملحقاتها)وتضمنت الاجراءات : 1- كتابة محضر الضبط من قبل مقدم الخدمة والتوقيع عليه من قبل المنسوب له المخالفة، ويتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في البند (23-5) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية في حال رفض التوقيع على المحضر.

2- تصوير المخالفة.

3- وضع ملصق بإشعار المخالفة على صندوق العداد من الخارج أو على مدخل المنشأة وكتابة اشعار المخالفة على الفاتورة.

4- تصوير العداد بعد الإصلاح.

5- المطالبة بالاستهلاك المفقود وتكاليف الإصلاح فقط.

6- إحالة المخالفة للهيئة لاستيفاء الغرامة النظامية سواءً تم سداد التكاليف ام لم يتم سداده