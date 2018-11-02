بالصور.. لاعب بايرن ميونخ يثير الجدل بعد إساءته للعرب.. وهذا مبرره

ماجد محمد(صدى):

أثار البرازيلي رافينيا مدافع نادي بايرن ميونخ الألماني جدلا واسعا بعد ظهوره بزياً عربياً وغترة حمراء حاملاً بيده قنبلة أثناء احتفاله بالهالوين مع زملائه في الفريق.

وشن عدد كبير من الجماهير العربية والأجنبية انتقادات واسعة ، على لاعب بايرن،مبدين غضبهم من الزي المسئ لما فيه من إساءة للعرب.

وقارن أحد المغردين سوء زي غريزمان العام الماضي بزي رافينيا الحالي، وقال: ” من كان الأسوأ بينهما ” ، في إشارة منه إلى أن كلا الزيين كانا مسيئين بشكل عنصري أو عرقي.

وطالب مشجع كويتي لبايرن ميونيخ، باعتذار النادي الألماني عن تصرف اللاعب البرازيلي، لما فيه من تقليل من الزي والثقافة العربية.

وبرر رافينيا تصرفه وقرار ارتداء هذا الزي قائلا: الهالوين هو حدث مرعب وبأزياء بالغة المعنى، ولم أكن أنوي بأي شكل من الأشكال أن أغضب أحداً بزيي أو أجرح مشاعرهم.