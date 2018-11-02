بالفيديو.. رجل يلف ثعبان ضخم حول جسده.. والنتيجة صادمة

لندن(صدى):

أظهر مقطع فيديو صادم رجل يستعرض بالثعابين أمام مجموعة من السياح في أندونيسيا، لتفاجأ بأحد الثعابين ينقض عليه ويلدغ وجهه بشكل قوي ومرعب.

وأبان الفيديو لحظة قيام الرجل بمداعبة ثعبان ضخم ولفه حول جسده، بشكل استعراضي، ليجلس على الأرض في محاولة لالتقاط مجموعة من الصور مع الثعبان، وسط مجموعة كبيرة من السياح وبينهم أطفال، حين حاول أن يقبل رأس الثعبان ليفاجئه الثعبان وينقض على وجهه بشكل مرعب، بحسب صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية.

وتدخل عدد من المتفرجين وحاولوا انقاذ الرجل من فكي الثعبان، وغير معروف حتى الآن مصير الرجل.