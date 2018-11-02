النقد تتراجع عن قرار منع شركتي تأمين من مزاولة نشاطهما.. وتكشف السبب

حمود العنزي(صدى):

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، قرارا برفع الإيقاف والمنع عن شركتي شديد وشركاه السعودية لوساطة التأمين والدرع السعودي لوكالة التأمين.

وقررت مؤسسة النقد السماح لهما بمزاولة النشاط، اعتباراً من يوم الخميس تاريخ 23 / 02 / 1440هــ الموافق 01 / 11 / 2018م.

جاء ذلك التطور إلحاقاً بإعلان المؤسسة المؤرخ في 21/ 09/ 1439هـ الموافق 05/ 06/2018م المتضمن إيقاف شركة ” شديد وشركاه السعودية لوساطة التأمين ” عن ممارسة نشاط وساطة التأمين، وإعلان المؤسسة المؤرخ في 27/ 06/1439هـ الموافق 14/ 03/ 2018م المتضمن منع شركة ” الدرع السعودي لوكالة التأمين ” من بيع أي وثيقة تأمين في أي فرع من فروع التأمين.

وأكدت مؤسسة النقد، أن قرار رفع الإيقاف والمنع جاء بعد أن عالجت الشركتان المخالفات المتسببة في الإيقاف والمنع، وأكدتا التزامهما بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية، داعية جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركتين في ذلك.

وأوضحت أنه في حال عدم تجاوب الشركتين؛ يجب عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع ” ساما تهتم ” على الرابط التالــي من هــــــنـــا أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666