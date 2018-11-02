بالصور.. مصرع مواطن دهساً تحت عجلات شاحنة في مكة

نايف السالم(صدى):

توفي مواطن وأصيب مقيم، إثر حادث مروري مروع بالعرضية الشمالية في محافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة، عصر اليوم الخميس.

وتفصيلا؛ أقدم مقيماً باكستانياً كان يقود شاحنة ” تريلة ” على دهس سيارة مواطن ما أدى لوفاته، فيما أصيب المقيم بإصابات خفيفة.

وبدورها انتقلت الجهات الأمنية المرورية والإسعافية والدفاع المدني إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى نمرة العام لتلقي العلاج، ولقي المواطن مصرعه بعد عدة ساعات من دخوله المستشفى متأثراً بإصابته