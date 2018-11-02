بالصور.. مصرع مواطن دهساً تحت عجلات شاحنة في مكة
توفي مواطن وأصيب مقيم، إثر حادث مروري مروع بالعرضية الشمالية في محافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة، عصر اليوم الخميس.
وتفصيلا؛ أقدم مقيماً باكستانياً كان يقود شاحنة ” تريلة ” على دهس سيارة مواطن ما أدى لوفاته، فيما أصيب المقيم بإصابات خفيفة.
وبدورها انتقلت الجهات الأمنية المرورية والإسعافية والدفاع المدني إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى نمرة العام لتلقي العلاج، ولقي المواطن مصرعه بعد عدة ساعات من دخوله المستشفى متأثراً بإصابته
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37501 ] نشر منذ 58 دقيقة
سواقين التريلات
على بالهم لاصار عندهم تأمين
خلاص يسوي الي يبي😐
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20781 ] نشر منذ 46 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله