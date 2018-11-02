بالفيديو.. ” المشنوق ” يعتذر للسعودية والأمير محمد بن سلمان.. وهكذا وصف تطاول الصحيفة اللبنانية

بيروت(صدى):

أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق رفضه التام لأي تطاول على المملكة العربية السعودية وقيادتها، مقدما إعتذاره للمملكة ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن تطاول قد حدث في إحدى وسائل الاعلام اللبنانية.

وأوضح المشنوق في كلمة له: ” أُقدِّم اعتذاراً باسم أهل البقاع وباسم كل من أُمثّله من اللبنانيين، اعتذارٌ من ولي العهد السعودي ومن سفير المملكة العربية السعودية، ومن السعودي ” مضيفا: ” نحن لسنا دولة مُهينة للدولة العربية الأولى ” .

وأردف: ” لا نقبل أن يُهان سفير المملكة العربية السعودية الذي يجول في كلّ المناطق اللبنانية ويتابع أمور اللبنانيين بدماثة خلق وبلطافة، ولا نقبل أن يُشتم وليّ العهد السعودي في وسيلة إعلامية في لبنان “، لافتا إلى أن ” وليّ العهد السعودي له تطلعّات وأفكار وأحلام، قد يختلف أحدنا أو يتّفق معه، لكلّ رأيه، ولكن لا نقبل بأن يُربط الهجوم عليه بمقتل الصحافي جمال خاشقجي ” .

وأضاف الوزير اللبناني أن المسؤولون عن الجريمة تم توقيفهم وهم قيد المحاسبة والمسؤولية التي تعود للقضاء السعودي التركي المشترك.

وأدان وزير الداخلية والبلديات الكلام البذيء والتافه الذي نُشر عن المملكة العربية السعودية وعن ولي العهد السعودي وعن السفير السعودي في لبنان، واصفاً هذا الكلام بأنه يتجاوز كلّ ما يمكن لأي إنسان محترم أن يتحمله، وأنه أسوأ من البذاءة بكثير.