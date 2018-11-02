بالصور.. الأمطار تجرف التربة في ينبع.. ومدني المدينة يحذر

نايف السالم(صدى):

تسببت هطول الأمطار بمحافظة ينبع ومراكزها عصر اليوم الخميس في تجريف وانهيار للتربة في بعض مناطق المحافظة.

ومن جهته؛ أكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، أنه لم يتم تسجيل أي حالات ولا بلاغات داخل المحافظة.

وطالب ” الجهني ” المواطنين والمقيمين سالكي طريق قرية نبط الرابط بين طريق أملج والقرية التابعة لنطاق بلدية ينبع أخذ الحيطة والحذر؛ لوجود انهيارات في بعض المواقع وانجراف للتربة على الطريق.