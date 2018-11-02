بالفيديو.. إليسا تروى تفاصيل إصابتها بالسرطان.. وهكذا تلقت الخبر!   

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا تفاصيل إصابتها بسرطان الثدي، مؤكدة إنها تخضع لفحوصات شاملة كل عام لانها من الأشخاص الذين يشعرون بالخوف الشديد على أنفسهم.

وأوضحت ” إليسا ” في تصريحات تلفزيونية أن أحد الأطباء أخبرها بإصابتها بالسرطان في الثدي، ولكن في مرحلة مبكرة، وذلك في آخر مرة خضعت فيها للفحوصات المعتادة، مؤكدة أن طريقته كانت صعبة، مماجعلها تشعر بصدمة، حيث لم تستطيع الوقوف على قدمها لمدة 6 ساعات عندما تلقت الخبر .

وأضافت أنها أجريت العملية بعد أسبوع من علمها بالمرض في لبنان؛ نظرا لاحتياجها لدعم معنوي من أقاربها، لافتة إلى أنها لم تخبر والدتها أو أي شخص من عائلتها سوى شقيقها وشقيقتها وصديقتها المقربة أنجيلا.

وقالت الفنانة اللبنانية : ” مريت بمرحلة صعبة كتير.. كنت بشتغل وأعمل حفلاتي وبصور برنامج ذا فويس وأنا بخضع للعلاج الإشعاعي.. وكنت بسحب المياه من جسمي كل أسبوع قبل تصوير البرنامج ” .

وعن السبب الذي دفعها لإخبار العالم بقصة مرضها، أكدت أن أحد أقاربها من السيدات عندما علمت بمرضها اتخذت قرارًا بالذهاب لعمل فحص، واكتشفت إصابتها بالمرض في المرحلة الثالثة وبدأت مرحلة العلاج الكيميائي.

واختتمت إليسا حديثها قائلة: ” أنها لم تخضع للعلاج الكيميائي؛ لأنها أجرت تحليلًا أكد أن احتمال إصابتها بالسرطان مرة أخرى منخفض جدًا ولا يوجد خطر، وهو ما جعلها تتجنب هذه النوعية من العلاج، ولجأت إلى العلاج الإشعاعي ” .