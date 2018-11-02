حقيقة اشتباك مهند عسيري مع مدرب الأهلي      

طلال الغامدي(صدى):

كشف مهند عسيري، لاعب النادي الأهلي، حقيقة الأنباء المتداولة عن اشتباكه مع مدرب فريقه بابلو غويدي في تدريبات الفريق الأخيرة.

جاء ذلك بعد نشر إعلاميون نصراويون تغريدات توضح اشتباك بين عسيري ومدربه في تدريبات الفريق، اليوم، على خلفية مطالبة اللاعب بإشراكه عدد دقائق أكبر في المباريات.

ورد ” عسيري ” على تلك الأنباء بالسخرية عبر صفحته بتويتر، مذكرًا النصراويين عندما قالوا إن السومة مصاب في ظهره ولن يلعب مباراة أمام النصر، قبل أن يرد عليهم المهاجم السوري بهاتريك في شباك الفريق.