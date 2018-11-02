بالفيديو.. ” الكلباني ” يتحدث عن مشاكله مع الفنانات: ” ما حسدتهم “

عادل الحربي(صدى):

تحدَّت الشيخ عادل الكلباني، مساء الخميس، عن مشاكله مع الفنانات و ” الطقاقات ” كما وصفهم في لقاء قديم.

وقال في حواره ببرنامج ” طارق شو ” المذاع على ” روتانا خليجية ” : ” ما حسدتهم بس ما يستاهلون.. عطونا دراهم مثلهم عشان نتصدق ونبني ونشخص وندفع فاتورة الآيفون ” .

كما أكد أنه يتابع الأفلام أحيانا، قائلًا : ” أحيانا أتابع الأفلام وآخر فيلم شاهدته رامبو ” ، موضحًأ أنه كان يؤيد السينما بينما خالفه بعض الأشخاص.