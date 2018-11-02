بالفيديو.. ” الكلباني ” يتحدث عن مشاكله مع الفنانات: ” ما حسدتهم “
تحدَّت الشيخ عادل الكلباني، مساء الخميس، عن مشاكله مع الفنانات و ” الطقاقات ” كما وصفهم في لقاء قديم.
وقال في حواره ببرنامج ” طارق شو ” المذاع على ” روتانا خليجية ” : ” ما حسدتهم بس ما يستاهلون.. عطونا دراهم مثلهم عشان نتصدق ونبني ونشخص وندفع فاتورة الآيفون ” .
كما أكد أنه يتابع الأفلام أحيانا، قائلًا : ” أحيانا أتابع الأفلام وآخر فيلم شاهدته رامبو ” ، موضحًأ أنه كان يؤيد السينما بينما خالفه بعض الأشخاص.
الشيخ #عادل_الكلباني يتحدث عن مشاكله مع الفنانات و(الطقاقات):
ما حسدتهم بس ما يستاهلون.. عطونا دراهم مثلهم عشان نتصدق ونبني ونشخص وندفع فاتورة الآيفون#طارق_شو#خليجية@abuabdelelah@tariqalharbi80 pic.twitter.com/NkGr7BFVIx
— خليجية (@Khalejiatv) November 1, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57500 ] نشر منذ 1 ساعة
والله انك من جنبها ياشيخ ,,
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 40 دقيقة
الشيخ عادل الكلباني رجل صادق فاهم الدين عايش واقع مجتمعه وزمنه ، والبعض فضل العزلة عن واقعه .. والجميع داخل دائرة الإسلام ولله الحمد والمنة ..