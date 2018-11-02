تحذير من الأحوال المدنية للمواطنين

علي القحطاني(صدى):

حذَّرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، المواطنين من التعامل مع من يدعي تقديم خدماتهما سواء كانوًا أشخاصًا أو مؤسسات.

وقالت الوكالة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” حفاظًا على سرية بياناتك، احذر من التعامل مع أي شخص أو مكتب يدّعي تقديم خدماتنا ” .

وفي سياق آخر، كانت الوكالة، قد عرّفت خدمة التعريف الإلكتروني التي أطلقتها والتي تهدف لتعريف ولي الأمر بأفراد أسرته دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية.