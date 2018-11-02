الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة للخريجين

فاطمة المالكي(صدى):

توافر وظائف إدارية وهندسية للخريجين والخريجات، في شركة الاتصالات السعودية، وذلك ضمن برنامج احتضان المواهب، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

على أن تكون الوظائف المتاحة تحمل المسميات التالية:

– باحث قانوني.

– محلل الرقابة المالية.

– محلل الأعمال.

– محلل ضمان الجودة.

– محلل التسويق.

– محلل استخراج البيانات.

– محلل المشروع الفني.

– مهندس صيانة شبكات.

– محلل إدارة أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (للنساء).

وأعلنت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــا.