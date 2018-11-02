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  3. ” النمر ” يوضح حقيقة المعلومة المتداولة بعلاقة شرب العصير والإصابة بالسكري

” النمر ” يوضح حقيقة المعلومة المتداولة بعلاقة شرب العصير والإصابة بالسكري

” النمر ” يوضح حقيقة المعلومة المتداولة بعلاقة شرب العصير والإصابة بالسكري
حمود العنزي(صدى):

نشر الدكتور” خالد النمر ” ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، اليوم الخميس، تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، أوضح فيها حقيقة معلومة طبية خاطئة ومنتشرة في الوقت الحالي ” بشأن علاقة شرب العصير والإصابة بمرض السكري ” .

وقال ” النمر ” ، في تغريدته: ” معلومة خاطئة ومنتشرة حديثًا، شرب العصير الطازج على الريق يسبب مرض السكري ” .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 57501 ] نشر منذ 11 دقيقة

احسنت وجزاك الله خير ,,

[ عدد التعليقات: 57501 ] نشر منذ 11 دقيقة

احسنت وجزاك الله خير ,,

[ عدد التعليقات: 57501 ] نشر منذ 11 دقيقة

احسنت وجزاك الله خير ,,

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