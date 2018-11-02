وظائف شاغرة في دواجن الوطنية بالقصيم

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة دواجن الوطنية، وظائف فنية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة القصيم.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مسؤول ميكانيكي، فني أول ميكانيكا، فني أول كهرباء.

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