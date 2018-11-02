الحبس 15 عامًا على ذمة التحقيق للفتاة المتحرشة بـ ” قرد “

القاهرة(صدى):

جدد قاضي المعارضات بمحكمة في مصر، حبس سيدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على الفسق، بعد تحرشها بقرد بأحد محلات بيع الحيوانات والطيور.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بانتشار أحد الفيديوهات الجنسية لإحدى الساقطات بين أوساط الشباب وطلبة المدارس والجامعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال قيامها بملامسة أجزاء حساسة لقرد بأحد المحلات العامة، بقصد إثارة الغرائز الجنسية وتحريضهم على الفسق.

يذكر أن المتهمة، التي يبلغ عمرها ٢٥ عامًا، تبين أنها بمساعدة أحد أصدقائها، الذي قام بتصويرها، قامت بحركات لإثارة قرد داخل قفص بأحد المحلات، عن طريق مداعبة منطقة حساسة فيه، وبالفحص تبين أن المتحرى عنها سبق اتهامها في قضية دعارة، وأنها تحاول الترويج لنفسها باستخدام هذا الفيديو.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 4 أيام وقررت المحكمة تجديد حبسها.