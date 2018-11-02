بالصور.. وصول بعثة الهلال إلى الشرقية استعدادًا للقاء القادسية

نواف السالم(صدى):

وصلت بعثة فريق الهلال، إلى المنطقة الشرقية قبل قليل، استعدادًا لـ لقاء القادسية، غدًا الجمعة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويخوض الهلال المباراة أمام القادسية، على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر، غدًا في الساعة الخامسة والنصف مساءًا.

يشار إلى أن الزعيم يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، فيما يحتل القادسية المركز الـ14 برصيد 4 نقاط فقط.