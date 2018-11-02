بالفيديو.. موقف طريف للشيخ عادل الكلباني والإعلامي طارق الحربي

علي القحطاني(صدى):

مازح الإعلامي ” طارق الحربي ” ، اليوم الخميس، الشيخ ” عادل الكلباني ” إمام الحرم المكي السابق، خلال استضافته في حلقة اليوم من برنامج ” طارق شو ” والمذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” قائلا : ” أول شي أنت جلدتني وأنا صغير في المسجد، وفاجئه الشيخ ” الكلباني ” برده: ” تستاهل ” .

وأكمل ” طارق ” قائلًا: أنت شايلتني من أذني، تراني ما أنساها، ما أنت نادم ؟ ” ، وأجابه الشيخ ” الكلباني ” ، ” لا ما أندم، ما أسوى شي غلط الحمدلله ” .