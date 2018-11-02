بالفيديو.. موقف طريف للشيخ عادل الكلباني والإعلامي طارق الحربي
مازح الإعلامي ” طارق الحربي ” ، اليوم الخميس، الشيخ ” عادل الكلباني ” إمام الحرم المكي السابق، خلال استضافته في حلقة اليوم من برنامج ” طارق شو ” والمذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” قائلا : ” أول شي أنت جلدتني وأنا صغير في المسجد، وفاجئه الشيخ ” الكلباني ” برده: ” تستاهل ” .
وأكمل ” طارق ” قائلًا: أنت شايلتني من أذني، تراني ما أنساها، ما أنت نادم ؟ ” ، وأجابه الشيخ ” الكلباني ” ، ” لا ما أندم، ما أسوى شي غلط الحمدلله ” .
#طارق_الحربي: أول شي انت جلدتني وانا صغير في المسجد..#عادل_الكلباني: تستاهل وماني بنادم..#طارق_شو#خليجية@abuabdelelah@tariqalharbi80 pic.twitter.com/06p8Ocsqt0
— خليجية (@Khalejiatv) November 1, 2018
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