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بالفيديو.. موقف طريف للشيخ عادل الكلباني والإعلامي طارق الحربي

بالفيديو.. موقف طريف للشيخ عادل الكلباني والإعلامي طارق الحربي
علي القحطاني(صدى):

مازح الإعلامي ” طارق الحربي ” ، اليوم الخميس، الشيخ ” عادل الكلباني ” إمام الحرم المكي السابق، خلال استضافته في حلقة اليوم من برنامج ” طارق شو ” والمذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” قائلا : ” أول شي أنت جلدتني وأنا صغير في المسجد، وفاجئه الشيخ ” الكلباني ” برده: ” تستاهل ” .

وأكمل ” طارق ” قائلًا: أنت شايلتني من أذني، تراني ما أنساها، ما أنت نادم ؟ ” ، وأجابه الشيخ ” الكلباني ” ، ” لا ما أندم، ما أسوى شي غلط الحمدلله ” .


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