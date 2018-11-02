بالفيديو.. الشيخ عادل الكلباني: أظن أني رومانسي واسألوا المعجبات
مزح الشيخ عادل الكلباني، اليوم الخميس، مقدم برنامج ” طارق شو ” ، مؤكدًا أنه شخص رومانسي بطبيعته.
وقال الشيخ خلال مشاركته في البرنامج الذي يعرض على قناة ” روتانا خليجية ” ، حلقة اليوم: أظن أني رومانسي، واسألوا المعجبات.
وضحك المذيع قائلًا له: لديك معجبات!!، ليرد عليه الشيخ الكلباني قائلًا : أوووه كتير .
الشيخ #عادل_الكلباني:
أظن أني رومانسي، واسألوا المعجبات..#طارق_شو#خليجية@abuabdelelah@tariqalharbi80 pic.twitter.com/hQYBtvOXGF
— خليجية (@Khalejiatv) November 1, 2018
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