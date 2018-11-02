بالفيديو.. الشيخ عادل الكلباني: أظن أني رومانسي واسألوا المعجبات

عادل الحربي(صدى):

مزح الشيخ عادل الكلباني، اليوم الخميس، مقدم برنامج ” طارق شو ” ، مؤكدًا أنه شخص رومانسي بطبيعته.

وقال الشيخ خلال مشاركته في البرنامج الذي يعرض على قناة ” روتانا خليجية ” ، حلقة اليوم: أظن أني رومانسي، واسألوا المعجبات.

وضحك المذيع قائلًا له: لديك معجبات!!، ليرد عليه الشيخ الكلباني قائلًا : أوووه كتير .