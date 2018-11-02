الأرصاد تحذر من تدني الرؤية في الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذار مبكر من تقلبات الطقس، إذ تتوقع تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصًة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، في منطقة حائل.

وأشارت الهيئة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إلى أن التنبيه يشمل: ” بلجرشي- المندق والأجزاء المجاورة لها ” .

وأوضحت الهيئة أن هذه الحالة ستبدأ غدًا الجمعة في تمام الساعة 12 صباحًا، وتنتهي في اليوم نفسه الساعة 8 صباحًا.