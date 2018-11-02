” كيال ” : الاتفاق تايه في اللقاء والمباراة من طرف الفيصلي
قال طارق كيال، المشرف العام على المنتخب، تعليقًا على مباراة الفيصلي والاتفاق: ” إن المباراة من طرف الفيصلي، والاتفاق تايه في اللقاء، وإن أي نتيجة كبيرة تحصل فإن هناك خلل في الدفاع ” .
وأضاف كيال، في برنامج الوقت الأصلي، الذي يذاع على قناة السعودية: ” ربما مدرب الاتفاق استهتر بالفيصلي، وأيضًا قد يكون لاعبي الاتفاق لم يحترموا الفيصلي ” .
يذكر أن نادي الفيصلي، أمطر شباك نادي الاتفاق، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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