” كيال ” : الاتفاق تايه في اللقاء والمباراة من طرف الفيصلي

نواف السالم(صدى):

قال طارق كيال، المشرف العام على المنتخب، تعليقًا على مباراة الفيصلي والاتفاق: ” إن المباراة من طرف الفيصلي، والاتفاق تايه في اللقاء، وإن أي نتيجة كبيرة تحصل فإن هناك خلل في الدفاع ” .

وأضاف كيال، في برنامج الوقت الأصلي، الذي يذاع على قناة السعودية: ” ربما مدرب الاتفاق استهتر بالفيصلي، وأيضًا قد يكون لاعبي الاتفاق لم يحترموا الفيصلي ” .

يذكر أن نادي الفيصلي، أمطر شباك نادي الاتفاق، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.