بالفيديو.. نجما WWE ” زيغلر ” و ” ماكنتاير ” يأكلان ” الكبسة “

ماجد محمد(صدى):

أعرب ” دولف زيغلر ” و “درو ماكنتير” نجما WWE عن إعجابهما بالكبسة السعودية، اليوم الخميس.

وجاء ذلك خلال استضافة طارق الحربي لهما في برنامج ” طارق شو ” ، على قناة روتانا خليجية.

وقال زيغلر : إنه سمع عن الكبسة أو ” المفطح ” لكن لم يتناولهما أبداً، وطلب أن يتذوقهما، وبالفعل جلس الجميع على السجاد وتناولوا الطعام باستمتاع.

يذكر أن أندرتيكر، وشون مايكلز وكين، وآي جاي ستايلز ودانيال براين، بالإضافة إلى ” زيغلر ” و ” ماكنتير ” ، وصلوا للمشاركة في بطولة ” Crown Jewel ” ، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض غداً الجمعة.