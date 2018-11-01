بالفيديو.. نجما WWE ” زيغلر ” و ” ماكنتاير ” يأكلان ” الكبسة “
أعرب ” دولف زيغلر ” و “درو ماكنتير” نجما WWE عن إعجابهما بالكبسة السعودية، اليوم الخميس.
وجاء ذلك خلال استضافة طارق الحربي لهما في برنامج ” طارق شو ” ، على قناة روتانا خليجية.
وقال زيغلر : إنه سمع عن الكبسة أو ” المفطح ” لكن لم يتناولهما أبداً، وطلب أن يتذوقهما، وبالفعل جلس الجميع على السجاد وتناولوا الطعام باستمتاع.
يذكر أن أندرتيكر، وشون مايكلز وكين، وآي جاي ستايلز ودانيال براين، بالإضافة إلى ” زيغلر ” و ” ماكنتير ” ، وصلوا للمشاركة في بطولة ” Crown Jewel ” ، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض غداً الجمعة.
#فيديو
ختامها مسك.. شاهد دولف زيجلر ودرو ماكنتاير يضربون الخمس وياكلون كبسة وجريش وقرصان مع فرقة #طارق_شو#خليجية#WWE pic.twitter.com/H79wxXZbE8
— خليجية (@Khalejiatv) November 1, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57477 ] نشر منذ 35 دقيقة
قدموا لهم كبسة ضبان …
,, يقرفصونها قرفصه وتزيدهم شجاعه وقوه ,,