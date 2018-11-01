سيمينس الألمانية: وظائف إدارية وهندسية شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة سيمينس الألمانية الدولية SIEMENS، اليوم الخميس، عن توافر وظائف هندسية وإدارية للسعوديين وغير السعوديين من حمَلة الدرجة الجامعية؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من ” الرياض، والدمام، والخبر ” .

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم، وأنّ الوظائف المتاحة جاءت على مسمى ” مهندس مبيعات لخدمات معدات تدوير النفط والغاز، ومهندس اقتراح- قطع الغيار، مشرف الخدمات اللوجيستية بـ (الدمام ) ، قائد فريق الخدمات اللوجيستية- الموردين (الخبر ) ، منسق التدريب (الرياض) .

وأشارت ” الشركة “، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط الأتي: هنـــــــا..