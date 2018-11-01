مستشفى الملك فهد تعلن عن وظائف صحية وهندسية شاغرة في الدمام

فاطمة المالكي(صدى):

تتوافر وظائف صحية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، لحملة شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمّام.

وأعلنت المستشفى أن الوظائف المتاحة تحمل المسميات الآتية:

1- أخصائي أول الوقاية من العدوى: درجة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس في تخصص التمريض، أو في أي مجال ذي صلة، مع شهادة في مكافحة العدوى.

2- مسؤول سلامة: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص الهندسة.

3- أخصائي تقني التصوير الطبي- الموجات فوق الصوتية: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص العلوم الإشعاعية، أو أي مجال آخر ذي صلة.

وأشارت إدارة المستشفى، إلى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 نوفمبر 2018م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنــــــا..