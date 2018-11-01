ليست المرة الأولى.. تعرض طالبة بجامعة جازان لحادث دهس

تركي السالم(صدى):

وقع، اليوم الخميس، حادث دهس لطالبة بجامعة جازان أثناء ذهابها إلى الجامعة، ما أدى إلى إصابتها بإصابات متوسطة.

وتفصيلًا، فقد تعرَّضت الطالبة إلى الحادث أثناء عبورها الطريق إلى الدوام، ما دفع أوليا الأمور إلى المطالبة بوضع جسر مشاة وحواجز على أطراف الطريق، وكذلك وضع لافتات لحل هذه المشكلة.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لجامعة جازان إبراهيم النعمي، إن الطالبة تعرضت للحادث أثناء توجهها للكلية، مؤكدًا أن الطريق خطير ويفتقر لمقومات السلامة المرورية واللافتات والمطبات.

وأشار إلى أن الجامعة خاطبت إدارة المرور والجهات المسؤولة من قبل باعتبار الطريق يشكّل خطورة على حياة الجميع؛ لأنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها حادث دهس.