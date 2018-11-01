بدء القبول في الكلية التقنية العالمية للبنات بالسيح

الخرج(صدى):

‏بدأت الكلية التقنية العالمية للبنات بمدينة السيح في محافظة الخرج اليوم استقبال طلبات المتقدمات للقبول للفصل الثاني من العام التدريبي 1439-1440هـ ، من خلال الموقع الإلكتروني .

‏ودعت الكلية المتقدمات للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني للقبول وتحري الدقة في إدخال البيانات ، فيما سيتم إرسال ترشيح المقبولات عبر رسائل نصية SMS على أرقام هواتف الاتصال في استمارة القبول الإلكتروني لاستكمال الإجراءات المطلوبة للمتقدمات بمقر الكلية في حي المصيف شرق مدينة السيح .