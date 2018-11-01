حملة ” عيونك حياة ” تنهي جولتها في مركز الحرة الشمالية

محمد السعران(صدى):

اختتمت لجنة اصدقاء المرضى باملج اليوم الخميس الـ ٢٣ / صفر لـ ١٤٤٠هـ حملتها الطبية المجانية #عيونك حياة للكشف المبكر عن امراض البصر والتي تنظمها اللجنة بالشراكة مع مركز السقاف لطب العيون ومبرة شركة ابو داؤود الخيرية .

حيث تم استقبال المواطنين الراغبين بالكشف بالمبنى المقرر كـ مركز صحي الحرة الشمالية مستقبلاً ، كما فتحت العيادات الميدانية للحملة ابوابها في تمام الساعة الـ ٨ صباحاً وحتى الـ ٤ مساءً في استقبال المراجعين من مواطنين ومقيمين من مركز الحرة والقرى والهجر المجاورة لها .

ونوه مدير العلاقات العامة والاعلام بمستشفى املج العام والمنسق على الحملة الاستاذ حامد المستحي بنجاح الحملة و التي نفذت خلال خمس ايام على التوالي، قدمت خلالها الفحص المجاني للعين، شمل فحص النظر، ومقدمة العين، والشبكية، وتقديم الاستشارة المناسبة لكل حالة، وتقديم ، ومعلومات تثقيفية، وتحويل الحالات التي تحتاج متابعة طبية .

ومن جهته اضاف رئيس القطاع الصحي بمحافظة املج الاستاذ عبدالله عياد الفايدي إن مثل هذه الحملات تزيد الوعي الصحي لدى المجتمع بمشاكل البصر وأمراض العيون ومسبباتها، وأهمية الكشف المبكر والدوري لجميع الأعمار، وضرورة الرعاية الأولية للعين، واشار الى ما وجدته هذه الحملة من اهتمام من قبل المسؤولين في الشؤون الصحية بمنطقة تبوك في مقدمتهم مدير عام الشؤون الصحية الدكتور غرم الله الغامدي وسعادة محافظ املج الاستاذ زياد بن عبدالمحسن البازعي وذلك على ما قدموه من دعم وتسهيلات للحملة كذلك بقية القطاعات المتعاونة في تنفيذها ، كما تقدم الفايدي بجميل العرفان لكل من ساهم في انجاح هذه الحملة من اطباء ومتطوعين من طاقم تمريض ومنسقين إداريين واعلاميين، و مجموعة السقاف لطب العيون وشركة اسماعيل ابو داؤود بما بذلوه من جهد في سبيل الكشف على مرضى العيون بالمحافظة وتقديم الاستشارة الطبية لهم .

ومن جانبه ثمن الاهالي في مقدمتهم الشيخ حسن بن سلطان الفايدي حرص مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك سعادة الدكتور غرام الله الغامدي على تقديم افضل الخدمات الصحية للمواطنين بالمنطقة كما ايضا ابدى امتنانه بالجهود الذي يبذلها رئيس القطاع الصحي بمحافظة املج الاستاذ عبدالله عياد الفايدي لرفع مستوى الخدمات الصحية في املج وتقديم افضل خدمة صحية فيها ، كما وجه الشيخ حسن بن سلطان شكره لجميع الأطباء والمتطوعين الذين شاركوا الحملة وخاصة مركز السقاف لطب العيون وشركة إسماعيل أبوداود في رعايتهما للحملة وتحملوا عناء القدوم واضطراب الاجواء والتنقل بين مراكز المحافظة لتقديم الكشف و الاستشارات الطبية المجانية للمواطنين في المحافظة والمراكز التابعة لها .