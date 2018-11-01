بالصور.. وفاة وإصابة 3 إثر حادث تصادم بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

وقع، مساء اليوم، حادق تصادم أدى إلى احتجاز المصابين بداخل السسيارة واشتعالها، على طريق الجنوب الطائف الباحة.

وتلقت عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة على الرقم الموحد لعمليات الهيئة ٩٩٧ عند الساعة ٠٩:٥١م بلاغ عن وجود حادث تصادم أدى إلى إحتجاز مصابين بداخل السيارات واشتعالها وذلك في طريق الجنوب الطائف الباحة تحديدا قبل مفرق قرى الزورا .

و أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث بإسم هيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف، بأن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها وجهت ثلاث فرق الإسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري .

وأضاف: عند وصول الفرق الإسعافية للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن تصادم نتج عنه حريق واحتجاز شخص داخل مركبة، تم تحريزه من قبل فرق الدفاع المدني .

وأضاف: تم نقل إصابتين بليغة من الجنسية الاسيوية إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف فيما انتقل مواطن الى رحمة الله في الموقع وذلك دون تعرض أحد ولله الحمد لحروق .