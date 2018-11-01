سمو ولي العهد يعزي رئيس أفغانستان في ضحايا تحطم المروحية العسكرية

واس(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية إثر حادث تحطم مروحية عسكرية في غرب أفغانستان وما نتج عنه من وفيات.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت نبأ تحطم مروحية عسكرية في غرب أفغانستان، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب ” .