أمطار على منطقة حائل .. والدفاع المدني يحذر

حائل(صدى):

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها ومحافظات بقعاء والشنان والشملي وموقق وسميراء ومدن الروضة والأجفر وبعض القرى والهجر التابعة لها ، سالت على إثرها بعض الشعاب ولازالت السماء ملبدة بالغيوم .

من جهته دعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة المقدم نافع الحربي المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر خلال التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما ورد من تنبيه من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة ابتداءً من اليوم وحتى يوم الأحد القادم ، حاثاً الجميع إلى اتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني حرصاً على سلامتهم .