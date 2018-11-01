النهدي الطبية: 13 وظيفة شاغرة للخريجين بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت شركة النهدي الطبيّة، اليوم الخميس، على توافر عدد من الوظائف للخريجين ” الرجال والنساء ” من حمَلة الدرجة الجامعية، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى يوم 15 نوفمبر الجاري، وأن الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية ” خريجو تخصص التسويق ( 5 وظائف ) ، خريجو تخصص الهندسة الصناعية وسلسلة التوريد ( 5 وظائف ) ، خريجو تخصص تكنولوجيا المعلومات ( وظيفتين ) ، خريجو تخصص الموارد البشرية.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط الأتي: هنــــا..