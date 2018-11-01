بالفيديو.. ” الحمادي ” تروي تفاصيل معاينة حافلة صعدة وتوضح مقتل قادة حوثيين

فهمي محمد(صدى):

كشفت الناشطة ” منى الحمادي ” إحدى أعضاء الفريق الإنساني الذي عاين حافلة صعدة، اليوم الخميس، تفاصيل عملية المعاينة موضحة أن من قتل في قصف الحافلة هم قيادات حوثية وليسوا أطفال مدارس.

ونشرت ” الحمادي ” ، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أوضحت فيه ما شاهدته عندما وصلت إلى موقع الحافلة وكانت متفحمة جدًا وبجانب الحافلة حفرة تسببت بها عملية القصف.

وأضافت ” الحمادي ” ، أن فرض الحوثيون قيودًا على الفريق ومنعونا من مقابلة عائلات الضحايا، ونقلونا إلى المستشفى سريعًا، حيث سجلوا أسماءنا في ورقة، ودخلنا المستشفى ووجدت أن الأطفال الجرحى كانت إصابتهم طفيفة أو عبارة عن رضوض على عكس صورة الحافلة التي ظهرت متفحمة.

وتابعت ” عضو الفريق الإنساني ” ، سألت أحد الأطفال الذي كان مغطى بضمادات طبية عن القصة فأجاب أنه تعرض للإصابة في الجبهة ولَم يذكر واقعة الباص إطلاقًا، بعدها قاطعني أحد الحوثيين.

ولفتت ” الحمادي ” ، إلى أن قناة الجزيرة وصحف غربية يسارية ومنظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، نشرت تقارير مزيفة عن قصف حافلة ضحيان استنادًا إلى روايات الحوثيين المفبركة، وهو أمر أضر بصورة التحالف العربي الذي يخوض معركة تحرير أحد الأوطان العربية من الاحتلال الإيراني.