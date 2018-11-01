خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس أفغانستان في ضحايا تحطم المروحية العسكرية

واس(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية إثر حادث تحطم مروحية عسكرية في غرب أفغانستان وما نتج عنه من وفيات.

وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ تحطم مروحية عسكرية في غرب أفغانستان، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.