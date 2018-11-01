وفاة شاب إثر طلقة نارية اخترقت رأسه بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

توفى شاب ثلاثيني، إثر طلقة نارية بعد أن اخترقت رأسه فجر اليوم الخميس، في واقعة شهدتها “الطائف”،.

وباشرت الجهات الأمنية، الحادث، حيث سلمَ القاتل نفسه للشُرطة، والتي تستوقفه لديها حاليًا لحين إحالة أوراق القضية لجهة الاختصاص.

ولم تصدر الجهات الأمنية حتى الأن بيان رسمي بالواقعة لتوضح فيه مصدر الطلقة النارية وسببها، وسنوافيكم التفاصيل.