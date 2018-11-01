مصرع وإصابة شخصين إثر حادث مروع بالعرضيات

علي القحطاني(صدى):

وقع، اليوم الخميس، حادثًا مروريًا بين مركبتين، أسفر عنه مصرع مواطن وإصابة مقيم.

وباشرت الجهات المختصة، الحادث الذي وقع بالعرضية الشمالية في محافظة العرضيات، بين مركبتين، الأولى من نوع لكزس، والأخرى تريلة بها مقيم من الجنسية الباكستانية.

وعلى الفور، تم نقلهما بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى نمرة العام لتلقي العلاج، إلا أن المواطن توفي بعد ساعات من دخوله المستشفى.