الرائد يفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف

نواف السالم(صدى):

انتهى اللقاء الذي جمع بين كلا من نادي الاتحاد ونظيره الرائد، اليوم الخميس، بفوز الأخير بنتيجة 2-1، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة بدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.

هذا وأحرز هدفي نادي الرائد كلا من اللاعب ” هشام بلقروي ” بالدقيقة 44 ، وأتبعه اللاعب ” عبدالله الشامخ ” بالهدف الثاني للفريق في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

فيما سدد لاعب نادي الاتحاد ” فهد المولد ” الهدف الوحيد للفريق بهذا اللقاء في الدقيقة 8+90.