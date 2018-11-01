  • الخميس 1

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. الرائد يفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف

الرائد يفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف

الرائد يفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف
نواف السالم(صدى):

انتهى اللقاء الذي جمع بين كلا من نادي الاتحاد ونظيره الرائد، اليوم الخميس، بفوز الأخير بنتيجة 2-1، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة بدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.

هذا وأحرز هدفي نادي الرائد كلا من اللاعب ” هشام بلقروي ” بالدقيقة 44 ، وأتبعه اللاعب ” عبدالله الشامخ ” بالهدف الثاني للفريق في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

فيما سدد لاعب نادي الاتحاد ” فهد المولد ” الهدف الوحيد للفريق بهذا اللقاء في الدقيقة 8+90.


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 19451 ] نشر منذ 2 ساعتين

ليه يا الاتحاد وش فيك كذا بس
ترى اللون الاصفر يحن
ماودنا في فريق مثلك يطيح
ترى الجمل لاطاح كثرة سكاكينه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *