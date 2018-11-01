روسيا: قضية خاشقجي تضمنت تسريبات قائمة على المكائد السياسية

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدث الإعلامية ” ماريا زاخاروفا ” ، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، أن ” قضية جمال خاشقجي تضخمت بقدر هائل من المكائد السياسية والافتراءات، قائلة: بلادنا أعلنت منذ اليوم الأول أنه من الضروري القيام بخطوة واحدة وهي إجراء تحقيق شامل ونزيه ” .

وأضافت ” زاخاروفا ” ، ردًا على ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن الاستخبارات الروسية قدمت معلومات للاستخبارات التركية حول هذا الملف: ” من المخيف أن تتضخم هذه المأساة بكل هذا القدر، من المكائد السياسية والافتراءات التي نراها اليوم ” .

وأكملت ” زاخاروفا : ” أن هناك ” عددا ضخما من التسريبات ” غير المؤكدة حول ملابسات وفاة الصحافي، على الرغم من قلة المعطيات الرسمية بشأن القضية.

وشددت ” زاخاروفا ” ، على ضرورة عدم الانجراف وراء هذه التسريبات، لافتة إلى أن روسيا ستصدر تعليقاتها على الموضوع فقط بعد إنجاز الأطراف المعنية التحقيقيات الرسمية في هذا الحادث، وفقًا لما ذكره موقع ” العربية.نت ” .