بالفيديو.. أطفال يعبرون عن فرحتهم بالأمطار في ساحة الحرم المكي

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الخميس، مجموعة من الأطفال، وهم يعبرون عن فرحتهم بنزول الأمطار في ساحة الحرم المكي.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة، حيث حذرت من استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد مثيرة للأتربة، ستنتهي اليوم في تمام الساعة 23:55.