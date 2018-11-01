بالفيديو.. أطفال يعبرون عن فرحتهم بالأمطار في ساحة الحرم المكي
أظهر مقطع فيديو، اليوم الخميس، مجموعة من الأطفال، وهم يعبرون عن فرحتهم بنزول الأمطار في ساحة الحرم المكي.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة، حيث حذرت من استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد مثيرة للأتربة، ستنتهي اليوم في تمام الساعة 23:55.
مشهد طريف وثقته كاميرا مصور لأطفال يعبرون عن فرحتهم بنزول الأمطار في ساحة الحرم المكي اليوم. pic.twitter.com/O3Bp5IlMTu
— السعودية (@KSA) November 1, 2018
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