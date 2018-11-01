بالفيديو.. هل أصبح الكشف النفسي للعمالة المنزلية ضرورة؟

علي القحطاني(صدى):

وجود العاملة المنزلية أصبح يشكل لبعض الأسر التزامًا ليس من السهولة التخلص منه أو تبعاته في بعض الأحيان، إذا ما هربت العاملة.

وروى بعض المتضررين من هروب العاملات قصص تجاربهم في هذا الشأن، حيث أشار أحدهم أنه استقدم عاملة كلّفته أكثر من 17 ألف ريال، وبعدها بخمسة أشهر ادعت ادعاءات باطلة وأذت نفسها وأرسلت لسفارتها التي تدخلت وطالبت المكتب لسحب الخادمة، ولم يتمكن من استعادة الأموال.

وأشار أحد المتضررين في تقرير تليفزيوني لبرنامج ” يا هلا ” ، إلى أن هروب العاملات له أسباب كثيرة منها: سوء معاملتها والتي تجعلها تهرب وتجد عملًا آخر.

من جانبه، قال الإعلامي، عبدالرحمن المرشد، إن هروب العاملات جزء من أبرز المشاكل الموجودة، مشيرًا إلى أنه يقال أن من حق المتضرر رفع قضية وأخذ حقه إلا أن ذلك يظل ” كلام ” .

وأضاف، أن الاحتكار يعتبر سبب مباشر لارتفاع أسعار استقدام العمالة وتحوله في بعض أوقات العام لسوق سوداء، مشيرًا إلى أن المطالبة بالكشف النفسي على الخادمات أصبح مطلبًا ضرورياً بعد الحوادث المأساوية.

وتابع: ” لو كانت الخسارة في المال فقط لهان الأمر، لكن الخسائر تجاوزت ذلك لتهديد حياة الأسرة بالخطر ” .

من جانبها، اقترحت عضو مجلس الشورى، الدكتور نورة المري، إصدار شهادة تفيد بخلو العاملة المنزلية من الأمراض النفسية قبل السماح لها بالاحتكاك بالكبار وصغار السن.

وأشارت إلى أن كل ما نحتاجه هو تعاون وزارة العمل ووزارة الداخلية، لإقرار هذا الأمر وإدخاله في الاتفاق مع الدول المصدرة للخادمات، وذلك دون زيادة في تكليف الاستقدام.

"الكشف النفسي" للعمالة المنزلية هل أصبح ضرورة بعد انتشار حالات "هروب الخادمات"؟

متضررون من هروب الخادمات يروون تجاربهم لـ #برنامج_ياهلا، والبرنامج يسلط الضوء على مشاكل استقدام العمالة المنزلية مع د. #عبدالرحمن_المرشد @almarshad_1 تابعونا على شاشة #خليجية مع @jalmuayqil pic.twitter.com/AlPpvnv8kJ — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 1, 2018

د. #عبدالرحمن_المرشد @almarshad_1

المطالبة بالكشف النفسي على الخادمات أصبح مطلبا ضروريا بعد الحوادث المأساوية، لو كانت الخسارة في المال فقط لهان الأمر، لكن الخسائر تجاوزت ذلك لتهديد حياة الأسرة بالخطر.. تابعونا في #برنامج_ياهلا على شاشة #خليجية مع @jalmuayqil pic.twitter.com/rXg01DrqcM — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 1, 2018