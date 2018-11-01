بالفيديو.. رجل يثير سخط المغردين لإعتدائه بالضرب على زوجته

أنقرة(صدى):

أثار مقطع فيديو متداول حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الخميس، وثق لحظة قيام رجل تركي بالإعتداء على زوجته بطريقة وحشية وضربها أمام أعين طفليهما في الشارع بمدينة مرعش بتركيا .

وأظهر” مقطع الفيديو ” ، رجلًا تركيًا يدعى ” موسى ” وهو يتشاجر مع زوجته التي كانت تحمل رضيعًا، ويضربها على وجهها بشكل عنيف في مكان عام أمام أعين طفليهما، حتى فقدت الوعي.

وأوضح ” الفيديو ” ، سقوط الزوجة هي ورضيعها الذي كانت تحمله، وابنتها التي كانت تمسك بيدها، فيما سارع الرجل وتفقد الرضيع، تاركًا زوجته على الأرض، الأمر الذي أدي إلى موجات سخط عارمة بوسائل التواصل، ما دفع السلطات التركية للبحث عنه وإعتقاله، بالرغم من أن زوجته لم تتقدم بشكوى رسمية ضده.